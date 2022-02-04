В Подмосковье обнаружили «королеву всех сосулек»

На выложенных в сеть кадрах видно, что кабель, тянущийся из окна верхнего этажа и доходящий до первого, заморозился и покрылся льдом, образовав длинную сосульку. «Королева всех сосулек найдена в Пушкине», — подписали администраторы сообщества.

Пользователи сети принялись шутить над размерами образовавшейся льдины. «Нормальная такая сосунцель», «Отличное копье для короля ночи получилось бы», «Надо приехать и подбить ее», — прокомментировали юзеры.

Ранее в одном из московских подъездов обнаружили ледяные сталактиты.