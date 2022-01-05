В Подмосковье обнаружили незаконные развалы с пиротехникой

Во дворах Люберец обнаружили незаконную торговлю петардами. Фото развалов с пиротехникой выложили в Instagram-аккаунте «ЛЮБЕРЦЫ Подмосковье».

«Традиционно никто с этим не борется. Продают детям, будьте внимательны», — предупредила местных жителей администрация сообщества.

Многие возмутились стихийной торговле пиротехникой на улице. «Это — прямая зона ответственности полиции! Звонок в 112, потом еще, и еще, и еще. До закрепления результата», — рассказал один из пользователей способ борьбы с такими продавцами. Некоторые предложили обратиться в Роспотребнадзор и даже оставили призыв ведомству под постом. Кроме того, комментаторы призвали соседей не покупать фейерверки и петарды у торговцев во дворах.

Кто-то отнесся к ситуации более расслабленно. «А зачем бороться и что в этом такого? Все, даже лицензированные магазины, закупаются в одном и том же месте», — заявил один из пользователей. Мужчина увидел в желании пожаловаться на уличную торговлю зависть к тем, кто «делает деньги». Другой юзер высказал мнение, что нормальные люди и так ничего не будут покупать на незаконных развалах.

Ранее в подмосковном главке МЧС посоветовали приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и обращать внимание на инструкцию.