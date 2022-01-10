В Подмосковье обнаружили труп мужчины в женской одежде и туфлях

Труп мужчины, предположительно совершившего самоубийство, обнаружили в сарае одного из домовладений подмосковного поселка Электроизолятор, расположенного в Раменском городском округе, пишет «МК».

В полицию заявил брат погибшего 44-летнего россиянина, который обнаружил тело. Умерший был одет в женскую одежду и туфли на каблуках. Рядом с трупом также лежал фаллоимитатор. Характер травм позволил предположить, что мужчина покончил с собой.

Ранее трупы двух человек в странной позе обнаружили в квартире в подмосковных Люберцах. Умершие лежали перпендикулярно друг другу на кровати. Следов насильственных действий обнаружено не было, квартира была закрыта изнутри.