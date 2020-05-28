В Подмосковье объявили об очередном этапе снятия ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об очередном этапе снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Воробьев рассказал, что с 29 мая жители Подмосковья смогут без ограничений по времени гулять в парках. Обязательным условием будет наличие у людей защитных масок. При этом, как подчеркнул губернатор, спортивные и детские площадки пока останутся закрытыми.

С 1 июня в области начнут работать для физических лиц многофункциональные центры (МФЦ), где будут оказываться только те услуги, которые нельзя получить дистанционно. Например, людям начнут выдавать паспорта или регистрировать их право на недвижимость.

Возобновят свою работу с 1 июня и строительные магазины, посещать которые будет необходимо в масках и перчатках.

По словам Воробьева, в Подмосковье увеличат и количество дежурных групп в детских садах, так как многие родители уже вышли на работу, а за малышами некому больше присматривать. Их количество увеличится с 1,3 тысячи до 2,5-2,6 тысяч.

Все остальные ограничительные меры в Московской области, как отметил губернатор, продлеваются до 14 июня.

Глава региона подчеркнул, что с открытием кафе, летних веранд и торговых центров пока торопиться не стоит.

В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 793 случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заразившихся в регионе к 28 мая составило 35 956.

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