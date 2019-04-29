В Подмосковье отыскали ползающий «автомобильный ароматизатор»

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен подмосковный водитель, перевозивший в машине под лобовым стеклом крупную ящерицу. Ролик был размещен в Telegram-канале «Московские новости» в понедельник, 29 апреля.

Согласно опознавательным знакам в видео, инцидент был зафиксирован в подмосковных Люберцах. На кадрах видно, как пожилой мужчина за рулем хватает за шею, предположительно, игуану, которая попыталась выбраться из открытого окна автомобиля.

«Когда автомобильный ароматизатор пытается сбежать (вероятно, имеется в виду сходство с гелевым освежителем воздуха в виде ящерицы — прим. МОСЛЕНТЫ)», — говорится в подписи к ролику.

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