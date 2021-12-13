В Подмосковье подростки жестоко убили экс-оператора киностудии «Мосфильм»

На спортивной площадке в одном из дворов в Подмосковье обнаружили тело местного жителя. С 40-летним мужчиной жестоко расправились подростки, сообщила «Комсомольская правда».

На теле погибшего обнаружили множество колото-резаных ранений шеи и головы. Выяснилось, что мужчина проживал в доме рядом с местом убийства и работал установщиком оборудования в столичной компании. По информации «Известий», убитый также был экс-оператором киностудии «Мосфильм». Когда оперативники нашли его тело, он был мертв уже около пяти часов.

Предполагаемых убийц оперативно задержали. Ими оказались юноши 16 и 17 лет и их 16-летняя подруга. С подростками работают следователи. Мотивы и обстоятельства преступления устанавливаются. По предварительной информации, у молодых людей был конфликт с жертвой.

Ранее в Москве задержали мужчину, который расправился с приятелем в квартире в Батайском проезде и остался ждать полицейских. Убийство произошло на глазах у двух свидетельниц.