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В Подмосковье подросток провалился под неокрепший лед и утонул

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В Подмосковье подросток провалился под неокрепший лед и утонул
Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»

В подмосковном Серпухове двое подростков провалились под неокрепший лед. Один из них утонул, второй был госпитализирован, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел днем в субботу, 4 декабря, на противопожарном пруду в районе СНТ «Окские сады».

Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», мать подростков заболела коронавирусом и на время карантина отправила детей к бывшему мужу, их отцу. Мужчина за детьми не уследил. Погибшему мальчику было девять лет.

Ранее в подмосковной Балашихе россиянин провалился под лед на реке Пехорка. Его спасение сотрудниками МЧС попало на видео.

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