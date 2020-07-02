В Подмосковье показали фуражку и глобус Гитлера

В военно-патриотическом парке «Патриот» в Подмосковье показали личные вещи лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Среди предметов, выставленных в музее, — фуражка фюрера, китель и глобус с отметками о захваченных нацистами территориях. Последний, по уточнению агентства, является подарком лидера итальянской фашистской партии Бенито Муссолини.

Трофеи выставлены в музее как символ краха Третьего рейха.

В июне на территории парка «Патриот» открыли храм и военный музей. Планировалось провести церемонию открытия ко Дню Победы, но мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Храм строился на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступившие в благотворительный фонд «Воскресение». На строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

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