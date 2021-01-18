В Подмосковье полицейский отдал свои ботинки заблудившейся в лесу девушке

В подмосковной Рузе 21-летняя девушка заблудилась ночью в лесу, но была спасена полицейскими. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов сразу послу поступления информации о пропаже выехали на место происшествия. Они искали девушку по оставленным в снегу следам, включив громкоговоритель и проблесковые маячки для привлечения внимания.

Она была обнаружена в шоковом состоянии и без обуви. Оказалось, что девушка потеряла кроссовки, передвигаясь по сугробам, и уже от холода (температура воздуха была ниже минус 15 градусов) не чувствовала ног. Один из полицейских снял свои ботинки и отдал их заблудившейся в лесу. Затем девушку на руках вынесли из леса и отвезли в больницу.

Врачи оказали пострадавшей необходимую первую помощь. Сейчас ей ничего не угрожает.

Сотрудников патрульно-постовой службы поощрят за спасение девушки, добавили в пресс-службе.

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