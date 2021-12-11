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В Подмосковье посетитель пригрозил сотрудникам МФЦ устроить стрельбу

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В Подмосковье посетитель пригрозил сотрудникам МФЦ устроить стрельбу
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Житель подмосковной Дубны угрожал сотрудникам МФЦ устроить стрельбу из-за QR-кодов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, местный житель пришел в центр государственных услуг и пожаловался, что долго не мог получить QR-код после прохождения вакцинации. В ходе спора он сообщил сотрудникам, что дома у него лежит ружье, напомнив при этом о произошедшей в Москве трагедии. Мужчина пригрозил вернуться с оружием через три дня, после чего ушел.

Правоохранители установили личность посетителя, им оказался 42-летний Дмитрий С. По факту случившегося идет проверка.

Ранее неизвестный расстрелял в московском МФЦ двух человек.

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