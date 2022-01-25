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В Подмосковье после ссоры с сожителем мать попыталась отравить ребенка газом

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В Подмосковье после ссоры с сожителем мать попыталась отравить ребенка газом
Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Жительница Подмосковья после ссоры со своим сожителем решила убить своего ребенка, пишет РЕН ТВ.

26-летняя женщина попыталась отравить маленького сына газом. Об этом она предупредила мужчину в СМС. На помощь ребенку вовремя подоспели врачи, которым удалось привести в себя и мать и полугодовалого мальчика. Женщину забрали в больницу в состоянии алкогольного опьянения. После своего поступка она стала подозреваемой по делу о покушении на жизнь несовершеннолетнего.

Ранее убившая десятимесячную дочь 34-летняя жительница Павловского Посада заявила, что ребенок сильно раздражал ее своим плачем. В итоге она устала слушать вопли дочери и в порыве ярости задушила ее.

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