В Подмосковье после ссоры с сожителем мать попыталась отравить ребенка газом

Жительница Подмосковья после ссоры со своим сожителем решила убить своего ребенка, пишет РЕН ТВ.

26-летняя женщина попыталась отравить маленького сына газом. Об этом она предупредила мужчину в СМС. На помощь ребенку вовремя подоспели врачи, которым удалось привести в себя и мать и полугодовалого мальчика. Женщину забрали в больницу в состоянии алкогольного опьянения. После своего поступка она стала подозреваемой по делу о покушении на жизнь несовершеннолетнего.

Ранее убившая десятимесячную дочь 34-летняя жительница Павловского Посада заявила, что ребенок сильно раздражал ее своим плачем. В итоге она устала слушать вопли дочери и в порыве ярости задушила ее.