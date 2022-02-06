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В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции России

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В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции России
Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал без вести в районе подмосковного Одинцово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, Ялунин выехал в поле на квадроцикле без средств связи. Позже следы транспортного средства были обнаружены на реке около церкви в районе села Козино, они обрывались в 10 метрах от берега, где также наблюдался разлом льда размером с квадроцикл. По основной версии, мужчина мог провалиться под лед.

Владимир Ялунин был заместителем министра юстиции с 2004 по 2006 год. В 1998-2004 годах он возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России.

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