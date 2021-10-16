В Подмосковье прошла забастовка таксистов
Таксисты устроили забастовку на парковке около гипермаркета в подмосковном Домодедово. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Readovka.
Акцию анонсировали в видеосервисах и соцсетях. На нее пришли несколько десятков водителей агрегатора «Яндекс». Таксисты высказали недовольство по поводу роста комиссии сервиса за заказы и снижения минимальной стоимости поездки — по словам одного из водителей в ролике, сейчас сумма составляет менее 100 рублей. Кроме того, протестующие недовольны тем, что при этом им приходится обслуживать автомобиль за свой счет.
Ранее протесты водителей прошли в Сергиевом Посаде на парковке перед торговым центром, собрав аналогичное количество участников.
До этого в сети появилась информация от россиянина, знакомого с таксистом в Москве. По его словам, водитель тарифа «комфорт плюс», работающий на своей машине, зарабатывает около 260 тысяч рублей в месяц.