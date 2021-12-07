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В Подмосковье проверили толщину льда на водоемах

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В Подмосковье проверили толщину льда на водоемах
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Спасатели проверили толщину льда на загородных водоемах. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».

По его данным, толщина льда на 45 водоемах варьируется от нуля до семи сантиметров. Поскольку лед на сегодняшний день намерз неравномерно, все объекты были признаны опасными для посещения.

Спасатели подчеркнули, что выходить на неокрепшую ледяную поверхность рано, такие прогулки могут быть смертельно опасны.

Ранее в деревне Жестылево Дмитровского городского округа утонул 66-летний рыбак, который приехал на водохранилище с другом.

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