В Подмосковье прояснили применение QR-кодов в пандемию

В Подмосковье прояснили введенные на фоне пандемии ограничительные меры с QR-кодами, описанные в соответствующем постановлении.

В своем Telegram-канале губернатор области Андрей Воробьев уточнил, что жителям региона не понадобятся QR-коды в нескольких случаях: в частности, речь идет о посещении парков культуры и отдыха, а также спортивных и детских площадок, расположенных на придомовых территориях.

Согласно документу, остановившиеся в подмосковных гостиницах могут ходить в расположенные в них рестораны без предъявления кода, если доступ на территорию ограничен.

«Предъявление специального QR-кода не требуется при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них), организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектов размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них», — подчеркивается в тексте постановления.

Помимо прочего, разрешается посещать заведения общепита при школах ученикам и сотрудникам общеобразовательных организаций. Для размещения на летней веранде в Подмосковье также не нужны коды, однако соблюдать рекомендованную социальную дистанцию все же необходимо.

В пресс-службе отметили, что опубликованное постановление скорректировало ограничения, которые были введены в Подмосковье ранее. Губернатор уже подписал документ.

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