В Подмосковье пьяного мужчину сняли с путей перед поездом
Мужчину сняли с путей перед приближающимся поездом в подмосковном Видном около платформы Расторгуево. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, житель Подмосковья был в состоянии алкогольного опьянения и не смог сам перейти пути. Как только случайный прохожий оттащил пьяного с рельсов, к платформе с громким гудком подъехал электропоезд. Еще через несколько секунд показался поезд, следующий в противоположном направлении.
Пользователи напомнили, что перед Новым годом нетрезвых жителей становится все больше, в связи с этим происходит больше трагедий. «То ли еще будет, праздники только начались», — отметили в комментариях.
Ранее пьяный мужчина без штанов вступил в битву с припаркованными авто в Новой Москве.