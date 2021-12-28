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В Подмосковье пьяного мужчину сняли с путей перед поездом

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В Подмосковье пьяного мужчину сняли с путей перед поездом
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Мужчину сняли с путей перед приближающимся поездом в подмосковном Видном около платформы Расторгуево. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, житель Подмосковья был в состоянии алкогольного опьянения и не смог сам перейти пути. Как только случайный прохожий оттащил пьяного с рельсов, к платформе с громким гудком подъехал электропоезд. Еще через несколько секунд показался поезд, следующий в противоположном направлении.

Пользователи напомнили, что перед Новым годом нетрезвых жителей становится все больше, в связи с этим происходит больше трагедий. «То ли еще будет, праздники только начались», — отметили в комментариях.

Ранее пьяный мужчина без штанов вступил в битву с припаркованными авто в Новой Москве.

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