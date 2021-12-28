В Подмосковье пьяного мужчину сняли с путей перед поездом

Мужчину сняли с путей перед приближающимся поездом в подмосковном Видном около платформы Расторгуево. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, житель Подмосковья был в состоянии алкогольного опьянения и не смог сам перейти пути. Как только случайный прохожий оттащил пьяного с рельсов, к платформе с громким гудком подъехал электропоезд. Еще через несколько секунд показался поезд, следующий в противоположном направлении.