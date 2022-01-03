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В Подмосковье пьяный россиянин сжег свою квартиру в новогоднюю ночь

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В Подмосковье пьяный россиянин сжег свою квартиру в новогоднюю ночь
Фото: страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»

Житель Химок сжег свою квартиру в новогоднюю ночь. О произошедшем в воскресенье, 2 января, сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что пожар вспыхнул в доме №18 А по улице 9 мая. Заметившие это соседи тут же вызвали спасателей.

Пожарные прибыли через семь минут. Им удалось вытащить из огня пьяного россиянина, но его жилье на тот момент уже сгорело дотла.

Ранее фото со спасенным московскими пожарными котом умилило россиян.

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