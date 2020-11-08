В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе

В Наро-Фоминске пьяный водитель за рулем автомобиля Cadillac насмерть сбил молодую пару, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

22-летний парень с 19-летней девушкой переходили дорогу, в этот момент там проезжал 27-летний бизнесмен Виталий в состоянии алкогольного опьянения. Он не успел затормозить и на большой скорости протаранил пару. Пострадавшие скончались на месте, а водитель попытался скрыться. Ему помешали очевидцы, они догнали нарушителя, вытащили его из машины и передали полицейским.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ («Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!