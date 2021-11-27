В Подмосковье рабочие нашли труп ребенка при сортировке мусора

На мусоросжигающем заводе Зарайска в Московской области нашли тело новорожденного ребенка, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Труп младенца обнаружили рабочие при сортировке мусора. Предположительно, тело могли выбросить в контейнер в Чехове. Подробности и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

В сентябре труп новорожденного мальчика нашли в лесу в районе деревни Луговая в Подмосковье. В августе новорожденного ребенка обнаружили на улице Усачева в Москве. Девочка была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет.