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В Подмосковье рабочие нашли труп ребенка при сортировке мусора
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
На мусоросжигающем заводе Зарайска в Московской области нашли тело новорожденного ребенка, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Труп младенца обнаружили рабочие при сортировке мусора. Предположительно, тело могли выбросить в контейнер в Чехове. Подробности и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
В сентябре труп новорожденного мальчика нашли в лесу в районе деревни Луговая в Подмосковье. В августе новорожденного ребенка обнаружили на улице Усачева в Москве. Девочка была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет.