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В Подмосковье ребенок катался на ватрушке и вылетел на железную дорогу

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В Подмосковье ребенок катался на ватрушке и вылетел на железную дорогу
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В подмосковном Королеве девятилетняя девочка каталась с горки на ватрушке и вылетела на железнодорожные пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, отец ребенка управлял тюбингом, но в какой-то момент выронил веревку и неуправляемая ватрушка на большой скорости начала скатываться на к рельсам. Школьница ударилась головой о поезд, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее травматолог высказался о катании детей на ватрушках.

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