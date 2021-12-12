В Подмосковье ребенок катался на ватрушке и вылетел на железную дорогу

В подмосковном Королеве девятилетняя девочка каталась с горки на ватрушке и вылетела на железнодорожные пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, отец ребенка управлял тюбингом, но в какой-то момент выронил веревку и неуправляемая ватрушка на большой скорости начала скатываться на к рельсам. Школьница ударилась головой о поезд, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее травматолог высказался о катании детей на ватрушках.