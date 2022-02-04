В Подмосковье ребенок получил травму черепа из-за падения льда с крыши

В Подмосковье годовалого мальчика госпитализировали после падения на его голову глыбы льда с крыши, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Химках. На голову ребенка упал лед с 25 этажа. Пострадавшего сразу отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и многочисленные ссадины. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее опасная чистка крыши школы на Средней Первомайской улице попала на видео. На кадрах видно, что рабочие убирают крышу, когда дети выходят из здания школы. На месте работ при этом нет ограждений или предупреждающих знаков.