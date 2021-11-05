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В Подмосковье ребенок выпрыгнул из горящей квартиры

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В Подмосковье ребенок выпрыгнул из горящей квартиры
Кадр: Telegram-канал «112»

В подмосковном Дзержинске 11-летний мальчик выпрыгнул из окна горящей квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, пожар в квартире устроил сожитель мамы мальчика. У них произошел конфликт, и мужчина таким образом решил отомстить ей, пока женщина была на работе. Ребенку пришлось прыгнуть с третьего этажа, чтобы спастись от огня.

Поджигатель утверждает, что не знал о нахождении мальчика в квартире и не хотел ему навредить.

Ранее в пожаре на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.