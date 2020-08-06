В Подмосковье решили проблему с пополнением карты «Стрелка»

Власти Подмосковья решили проблему с пополнением проездного билета «Стрелка»: пассажиры снова могут вносить средства на карту наличными. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве объяснили, что введенные ранее изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не затрагивают транспортные карты «Стрелка», а также карты льготной тарификации, поскольку они не являются анонимными.

«Жителям и гостям Подмосковья вновь доступно пополнение транспортных карт «Стрелка» наличными без комиссии в отделениях ФГУП «Почта России» в Московской области, кассах и автостанциях АО «Мострансавто», пригородных кассах ОАО «ЦППК» и ОАО «МТ ППК», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось о запрете наличного пополнения карт «Стрелка». Изменения должны были вступить в силу 3 августа. При этом пользователей московских карт «Тройка» новые правила не затрагивали.

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