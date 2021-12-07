Вчера в 23:52
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В Подмосковье россияне застряли в огромной очереди в ожидании автобуса

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В Подмосковье россияне застряли в огромной очереди в ожидании автобуса
Фото: телеграм-канал «Новости Москвы»

Жители подмосковного ЖК «Пригород» выстроились в огромную очередь из-за транспортного коллапса, связанного сильнейшим снегопадом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

В комментариях под видео один из жителей этого района отметил, что, когда он уезжал на работу, очередь из застрявших в пригороде людей была еще длиннее.

Россияне отметили в комментариях, что с транспортом там всегда проблемы, и приходится долго ждать независимо от погоды.

Ранее огромная очередь в Большой театр за билетами на «Щелкунчик» попала на видео.

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