Вчера в 23:52
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В Подмосковье россияне застряли в огромной очереди в ожидании автобуса
Фото: телеграм-канал «Новости Москвы»
Жители подмосковного ЖК «Пригород» выстроились в огромную очередь из-за транспортного коллапса, связанного сильнейшим снегопадом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
В комментариях под видео один из жителей этого района отметил, что, когда он уезжал на работу, очередь из застрявших в пригороде людей была еще длиннее.
Россияне отметили в комментариях, что с транспортом там всегда проблемы, и приходится долго ждать независимо от погоды.
Ранее огромная очередь в Большой театр за билетами на «Щелкунчик» попала на видео.