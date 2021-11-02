В Подмосковье школьницу отправили в детдом из-за фото «в пляжном стиле»

В подмосковном Сергиевом Посаде 14-летнюю школьницу насильно отправили в детский дом прямо с уроков. Причиной стали фото «в пляжном стиле», не понравившиеся классному руководителю, сообщает «МК».

По словам 40-летней матери девочки, утром 25 октября она проводила дочь в школу. После обеда женщина узнала, что подростка увезли в детдом. Оказалось, что учительница, увидев фото школьницы в полотенце, посчитала их слишком откровенными и вызвала сотрудников опеки.

«На каникулах дочь тайком сделала в ванной пару фото в пляжном стиле. Ничего непристойного там не было, просто глупые фото. Она полотенцем большую часть тела прикрывала. Отправила снимки мальчику, а он все выложил в соцсеть. Фото тут же скачали, показали классному руководителю, которая их и мне переслала», — рассказала женщина RT. Мать девочки добавила, что отругала дочь, но столь серьезных последствий ее поступка не ожидала.

Сообщается, что встретиться со своим ребенком женщина смогла лишь спустя пару дней. Позднее школьницу отпустили домой.

Мать подростка заявила, что хочет добиться наказания для тех, кто отправил ее дочь в детдом. Женщина вместе с юристами готовит жалобы в соответствующие инстанции.

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