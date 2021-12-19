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В Подмосковье школьник признался в мечте о работе наемным убийцей

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В Подмосковье школьник признался в мечте о работе наемным убийцей
Фото: Pixabay

В подмосковном Чехове семиклассник признался в школьном сочинении, что мечтает стать наемным убийцей. После этого силовики начали проверку, сообщает Telegram-канал Mash.

В задании на тему «Твоя профессиональная карьера» 13-летний подросток заявил, что хочет работать киллером. Мальчик подробно описал свою будущую работу, рассказав, как будет приобретать оружие, менять внешность и скрываться от полиции. Кроме того, школьник рассказал, что в случае раскрытия его деятельности он сможет инициировать свою смерть.

Прочитав сочинение, учителя позвонили родителям подростка, однако мать и отец мальчика отказались приходить в школу, чтобы пообщаться с педагогами. После этого преподаватели обратились в полицию. Сочинением школьника заинтересовались в правоохранительных органах.

Ранее полиция начала проверку после публикаций в социальных сетях с угрозами о стрельбе в московских школах.

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