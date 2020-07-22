В Подмосковье спасли новорожденную весом 480 граммов

В Коломенском перинатальном центре спасли ребенка, рожденного с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает агентство «Москва».

Девочка появилась на свет весом всего 480 граммов. Более месяца она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и длительное время получала питание через зонд. Главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак отметила, что состояние ребенка было крайне тяжелым из-за недоношенности и внутриутробной инфекции.

Врачи сумели выходить пациентку, сейчас ее вес увеличился более чем в три раза и достиг 1 720 граммов. Несмотря на это, малышка продолжает лечение и под наблюдением узкопрофильных специалистов.

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