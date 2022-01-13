В городе Чехове в Московской области такси с мертвым водителем разбилось возле кладбища. О происшествии сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

На автодороге «Чехов-Кресты» возле Нового кладбища столкнулись автомобиль такси марки Renault Logan и Kia Sportage. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя такси.

Согласно предварительному диагнозу, мужчина скончался не в результате аварии, а до нее. Предположительно, у него случился инфаркт, который и стал причиной ДТП.

Ранее устроивший ДТП с 20 машинами мужчина находился под действием препаратов.