Сегодня в 05:57
1 мин.
Такси с мертвым водителем разбилось возле кладбища
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
В городе Чехове в Московской области такси с мертвым водителем разбилось возле кладбища. О происшествии сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
На автодороге «Чехов-Кресты» возле Нового кладбища столкнулись автомобиль такси марки Renault Logan и Kia Sportage. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя такси.
Согласно предварительному диагнозу, мужчина скончался не в результате аварии, а до нее. Предположительно, у него случился инфаркт, который и стал причиной ДТП.
Ранее устроивший ДТП с 20 машинами мужчина находился под действием препаратов.