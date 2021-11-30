В Подмосковье у приезжего обнаружили десятки свертков с героином

В подмосковных Мытищах сотрудники полиции задержали 41-летнего приезжего. Уроженца одной из стран ближнего зарубежья подозревают в торговле наркотиками, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий на Летной улице. В процессе досмотра у него обнаружили и изъяли два десятка свертков с неизвестным веществом.

В ходе проведения сотрудниками правопорядка осмотра квартиры задержанного было обнаружено еще 25 свертков с героином. Общий вес изъятых наркотиков превысил 600 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), заключила начальник пресс-службы.

Ранее в Подмосковье у мигранта обнаружили сотни свертков «сахарного» героина. Общий вес наркотика составил десять килограммов.