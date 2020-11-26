В Подмосковье упитанный кот застрял в решетке подвального окна и был спасен

В Подмосковье спасатели освободили упитанного кота, который застрял в решетке подвального окна жилого дома. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам старшего смены Михаила Дыкмана, в единую диспетчерскую службу «Система 112» с просьбой помочь коту обратился обратился один из жителей многоквартирного дома в поселке Колычево в Можайском городском округе.

«Мужчина сообщил, что в решетке подвального окна застрял брошенный хозяевами кот, неоднократно становившийся пленником злополучной западни, но всегда самостоятельно выбирающийся из нее. В этот раз освободиться без помощи специалистов бедолаге не удалось», — рассказал Дыкман.

Прибыв на место, при помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели разжали прутья и освободили животное, не причинив ему вреда.

«Как оказалось, несчастный кот застрял в конструкции несколько дней назад, и жители дома присматривали за ним в надежде, что животному удастся выбраться. Однако постоянные угощения сердобольных жильцов, скорее всего, добавили лишних килограммов рыжему бедолаге, что и помешало протиснуться ему сквозь железные прутья», — добавил он.

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