Сегодня в 17:41
1 мин.

В Подмосковье водитель автобуса из-за ссоры с пассажиром высадил на мороз всех

Новости /
В Подмосковье водитель автобуса из-за ссоры с пассажиром высадил на мороз всех
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В подмосковном Королеве водитель автобуса поругался с одним пассажиром, а в итоге высадил на мороз всех. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на слова очевидцев.

Ссора произошла из-за того, что водитель отказался принять у пассажира для оплаты проезда карту «Стрелка». Россиянин начал возмущаться, в итоге завязалась словесная перепалка, кто-то из сидящих в автобусе снял ее на камеру телефона.

Из ролика можно понять, что другие пассажиры пытались усмирить мужчин. Однако в итоге разгневанный водитель попросил удалиться из салона всех до единого.

Ранее в Королеве водитель выгнал ученицу четвертого класса из маршрутки на мороз, мотивируя это тем, что маленьким детям запрещено ездить без сопровождения взрослых.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.