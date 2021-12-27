В Подмосковье водитель автобуса из-за ссоры с пассажиром высадил на мороз всех

В подмосковном Королеве водитель автобуса поругался с одним пассажиром, а в итоге высадил на мороз всех. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на слова очевидцев.

Ссора произошла из-за того, что водитель отказался принять у пассажира для оплаты проезда карту «Стрелка». Россиянин начал возмущаться, в итоге завязалась словесная перепалка, кто-то из сидящих в автобусе снял ее на камеру телефона.