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В Подмосковье водитель автобуса из-за ссоры с пассажиром высадил на мороз всех
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В подмосковном Королеве водитель автобуса поругался с одним пассажиром, а в итоге высадил на мороз всех. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком» со ссылкой на слова очевидцев.
Ссора произошла из-за того, что водитель отказался принять у пассажира для оплаты проезда карту «Стрелка». Россиянин начал возмущаться, в итоге завязалась словесная перепалка, кто-то из сидящих в автобусе снял ее на камеру телефона.
Из ролика можно понять, что другие пассажиры пытались усмирить мужчин. Однако в итоге разгневанный водитель попросил удалиться из салона всех до единого.
Ранее в Королеве водитель выгнал ученицу четвертого класса из маршрутки на мороз, мотивируя это тем, что маленьким детям запрещено ездить без сопровождения взрослых.