В Подмосковье водители отказались уступать друг другу дорогу и устроили драку

В подмосковном городе Долгопрудном два водителя во дворе жилого дома отказались уступать друг другу дорогу и устроили драку. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Что там в Москве?» в воскресенье, 1 ноября.

На кадрах можно заметить, как мужчины бросаются друг на друга, стоя рядом со своими автомобилями. В это время попутчица одного из водителей вместе с другими очевидцами пытается успокоить конфликтующих.

«Не надо! не надо, я вас прошу!» — обращается она к мужчинам. Один из водителей попытался ударить автомобиль другого.

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