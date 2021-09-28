В Подмосковье задержали пытавшегося изнасиловать девочку педофила

В подмосковном Домодедове задержали мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования девятилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина заговорил с ребенком на улице и попросил девочку помочь ему. После этого он попытался насильно затащить несовершеннолетнюю за гаражи, однако прохожим удалось спугнуть педофила.

Преступнику удалось сбежать с места преступления, однако скрыться от полиции у него не вышло. Задержанным оказался ранее судимый уроженец Ярославской области 1970 года рождения.

Начальник пресс-службы Главного Управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что злоумышленника в скором времени передадут в территориальное подразделение Следственного комитета.

Ранее в Москве правоохранителям удалось задержать предполагаемого педофила, домогавшегося двух малолетних девочек, которым в настоящее время исполнилось шесть и 12 лет.