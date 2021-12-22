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В Подмосковье задержали устроившего стрельбу мужчину

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В Подмосковье задержали устроившего стрельбу мужчину
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

В Подмосковье полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области, сообщило следственное управление Следственного комитета России по региону, пишет РИА Новости.

«Он задержан на территории Московской области полицейскими при содействии сотрудников специального подразделения Управления Росгвардии по Брянской области», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в понедельник, 20 декабря. Мужчина открыл огонь около одного из частных домов на улице Ленина в поселке Рогнедино Брянской области. Была ранена 47-летняя женщина. Ее доставили в больницу. В этот же день в другом доме в селе Осовик Рогнединского района региона нашли тело 37-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

Ранее полиция задержала бизнесмена, устроившего стрельбу у бара в центре Москвы.

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