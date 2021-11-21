В Подмосковье задержан вымогавший у наркоторговца миллион рублей оперативник

В Дмитровском районе Подмосковья при попытке получения взятки задержан сотрудник полиции. 24-летний лейтенант Владислав Голованов вымогал у наркоторговца миллион рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что до происшествия оперативник работал в Дмитровском УГРО около года. Поняв, что заработной платы ему не хватает, он решил увеличить доход незаконным образом.

Молодой человек узнал, что в одном из домов его района проживает 29-летний безработный, занимающийся продажей наркотиков. Однако вместо проведения оперативного мероприятия Голованов пришел к дилеру и его родственникам домой с предложением заплатить ему круглую сумму, чтобы избежать тюрьмы. Лейтенанта сопровождали двое мужчин, которых он представил как своих коллег.

Неизвестным образом семье удалось выпроводить лейтенанта и его подельников без взятки. Сразу после случившегося мать наркоторговца написала заявление на оперуполномоченного. Против Голованова возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий. Претензий к наркодилеру со стороны полиции на данный момент не поступало.

Ранее в Подмосковье полицейские изъяли около килограмма наркотиков у двух девушек. В отношении подозреваемых также возбуждены уголовные дела.