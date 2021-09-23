В Подмосковье загорелся ангар на площади три тысячи «квадратов»

Ангар на площади около трех тысяч квадратных метров загорелся в Подмосковье, рассказали в главном управлении МЧС России по региону.

Возгорание произошло в городе Черноголовка. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного вечером в среду, 22 сентября. К тушению пожара привлекли 90 человек и более 30 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на территории мебельной фабрики на юго-востоке Москвы. Из здания эвакуировали пять человек.

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