В Подмосковье загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми

В подмосковном Ступине загорелся автомобиль с запертыми внутри детьми. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что отец припарковал машину у магазина и отправился за покупками, а двух сыновей оставил в салоне. Когда он вернулся, то увидел, что внутри авто горит огонь, а из-под капота валит дым.

Мужчина успел подбежать к машине и достать детей из салона, однако один из них получил ожоги второй степени. Проверку по этому делу начали прокуратура и Следственный комитет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание внутри транспортного средства или неосторожное обращение с огнем. В итоге пламя полностью уничтожило автомобиль, восстановлению он не подлежит.

Ранее сообщалось, что на набережной, расположенной в центре Москвы, загорелся внедорожник. Автомобиль выехал на Фрунзенскую набережную, когда произошло возгорание.

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