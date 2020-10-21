В Подмосковье заметили раздающего маски «Киркорова»

На станции Нахабино в Подмосковье заметили мужчину, похожего на певца Филиппа Киркорова, который раздавал медицинские маски пассажирам. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте «Красногорск Лайв».

«На станции Нахабино был замечен Филипп Киркоров. Раздает маски! Кому надо — успевайте», — говорится в публикации.

В комментариях под видео пользователи отнеслись с юмором к такой идее, однако отметили, что ожидали увидеть в руках Киркорова маски с перьями. Кроме того, юзеры вспомнили, что певец живет рядом со станцией Нахабино.

Позднее выяснилось, что на видео запечатлен пародист Сергей Силантьев, который часто выступает в образе Киркорова. Артист подтвердил свое участие в ролике.

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