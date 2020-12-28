В Подмосковье запустили движение по 170-километровому участку ЦКАД

В Подмосковье запустили автомобильное движение по новому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), охватывающему около 170 километров. Об этом сообщает агентство «Москва».

Выступавший на торжественной церемонии вице-премьер Марат Хуснуллин провозгласил объект знаковым не только для Москвы и Московской области, но и для всей страны. «Сегодня по основному ходу мы запускаем важные участки, таким образом, 310 километров мы в этом году запустили и еще 25 километров мы откроем в 2021 году», — добавил он.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко уточнил, что до 11 января проезд по 170-километровому отрезку ЦКАД будет бесплатным — это решение он назвал новогодним подарком.

Центральная кольцевая автодорога — один из крупнейших проектов последних лет по созданию транспортной инфраструктуры, который позволит не только разгрузить Москву и подтолкнуть развитие региона, но и стать плацдармом для крупных международных транспортных коридоров в Европу. Работа над ЦКАД включена в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанный до 2030 года.

К настоящему моменту в составе ЦКАД в эксплуатацию уже введены участки ЦКАД-3 и — частично — ЦКАД-5. Известно, что ЦКАД-5 — единственный участок, которым автомобилисты смогут пользоваться бесплатно. Кроме того, открывается еще четыре участка скоростной дороги, в том числе ЦКАД-4, соединяющий трассы М7 «Волга» и М4 «Дон». Также открыта часть ЦКАД-1.

Помимо прочего, запущено движение по участку ЦКАД между магистралями М10 «Россия» и М11 «Нева».

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