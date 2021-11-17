В Подмосковье жестоко убили супружескую пару

Супружескую пару жестоко убили в подмосковном Волоколамске. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тела мужа и жены нашли на улице Панфилова. По данным правоохранителей, мужчину зарубили неизвестным предметом, а его супругу — задушили. По предварительной информации, погибшие самостоятельно пустили убийцу в дом, так как при осмотре места трагедии полицейские обнаружили, что дверь в дом была приоткрыта, а ворота закрыты изнутри. Начата проверка по факту случившегося.

Ранее москвичку убили на собственном участке. Тело женщины обнаружили в бане. У нее диагностировали множество колотых ран — ей разрезали грудь, а также нанесли несколько ударов острым предметом в область шеи.