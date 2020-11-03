В Подмосковье жильцы дома облили фекалиями Range Rover на тротуаре

В подмосковных Химках жильцы дома отомстили водителю Range Rover, который постоянно оставлял свою машину на тротуаре. Соответствующий пост опубликовал пользователь Pikabu под ником ksenobianinSanta.

По его словам, инцидент произошел 2 ноября в одном из жилых комплексов города. После того как водитель белого Range Rover в очередной раз припарковал машину на тротуаре, недовольные жильцы дома сбросили с верхних этажей на лобовое стекло ведро со строительным мусором и фекалиями.

«Владелец данного авто считает, что ему позволено в этой жизни немного больше, чем другим, за что и поплатился, судя по всему», — говорится в публикации.

По словам автора поста, владелец машины написал заявление, однако пока виновников не нашли.

Ранее сообщалось, что владелец автомобиля Porsche Cayenne не платил за парковку в Москве и накопил штрафов на 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали машину, владелец сможет забрать ее только после полного погашения долга в полмиллиона рублей.

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