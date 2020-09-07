В подмосковной деревне нашли застреленными чиновницу и ее мать

Сотрудницу управы одного из районов Москвы и ее мать застрелили в подмосковной деревне Вороново. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Убийство произошло в субботу, 5 сентября. Жители Вороново услышали подозрительные хлопки на одном из участков и вызвали полицейских. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зашли в дом, где, предположительно, были слышны выстрелы, и обнаружили в одной из комнат тела двух женщин и одного мужчины.

Погибшими оказались 49-летняя чиновница, ее 69-летняя мать и 71-летний двоюродный брат последней. Выяснилось, что в тот день между ними вспыхнул конфликт на почве раздела имущества. Мужчина пришел в дом к племяннице и выстрелил ей и ее матери в грудь. От полученных ранений обе скончались на месте. После этого нападавший покончил с собой.

Ранее, в июле, сообщалось об убийстве в Москве доцента ВГИК Иды Шур. 90-летнюю преподавательницу обнаружили в ее квартире на Кутузовском проспекте с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

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