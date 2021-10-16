В подмосковной школе произошло массовое отравление

В одной из школ в подмосковном городе Клин дети массово отправились. Об инциденте сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, школьники позавтракали около 9 утра. Через несколько часов дети почувствовали недомогание. Предварительно известно, что среди отравившихся были первоклассники, один ребенок попал в реанимацию. Telegram-канал SHOT сообщил, что в больницу с пищевым отравлением предварительно обратились 20 школьников.

Родители школьников заявили, что в образовательном учреждении уволились повара, вместо которых еду якобы готовят студенты колледжа. Пока эту информацию не подтвердили. Известно, что на завтрак в школе дети ели яичницу, на обед им дали котлеты.

Мать одного из пострадавших сообщила, что у ее ребенка открылась кровавая рвота на фоне тяжелого отравления. По словам женщины, некоторые дети из этой школы лежат в больнице под капельницей.

Управление Следственного комитета по Московской области проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в московском хостеле произошло массовое отравление мигрантов. Один из них скончался на месте, троих доставили в больницу в тяжелом состоянии.