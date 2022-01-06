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В подмосковном коттедже обнаружили снаряды времен ВОВ

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В подмосковном коттедже обнаружили снаряды времен ВОВ
Фото: Depositphotos

В подмосковном коттедже в Королеве обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МЧС.

По данным источника, опасную находку сделали в доме в микрорайоне Первомайский. Боеприпасы хранились в строении после раскопок. На месте возле коттеджа выставили наряд охраны.

Представители Минобороны планируют изъять и уничтожить найденные боевые снаряды.

Ранее в московской квартире нашли гранату времен ВОВ.

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