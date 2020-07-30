В программе реновации в Москве нашли построенные при царе дома

В программе реновации в Москве оказались здания, построенные при царской власти. Об этом в четверг, 30 июля, изданию «Коммерсантъ» сообщили в пресс-службе столичного департамента имущества.

В частности, в списке программы числится построенный в 1899 году четырехэтажный доходный дом купца Никиты Кириллова, расположенный на Доброслободской улице в Басманном районе. Уточняется, что здание занесено в Красную книгу примечательных домов Москвы.

В ведомстве заявили, что особняк не считается объектом культурного наследия. Кроме того, было принято решение о реновации, так как ранее горожане многократно жаловались на его аварийное состояние.

Между тем не исключено, что бывший доходный дом все-таки реконструируют в скором времени, а не будут сносить и на этом месте строить новое жилье. Решение будут принимать в ведомстве после «проведения необходимых обследований».

Доходный дом купца Кириллова в советское время был жилым, а в начале 2000-х его признали аварийным. При этом только в 2011 году началось расселение горожан, проживавших в этом месте. На 2017-й известно, что там все также осталась часть москвичей. В 2019-м в особняке произошел пожар, но его стены и основание были сохранены.

13 июля стало известно, что специалисты московского КБ «Стрелка» предложили альтернативные варианты решений вместо сноса типовых домов советского периода. По их мнению, такое жилье можно модернизировать, превратив в современное и комфортное пространство.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!