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В пятизвездочном отеле в центре Москвы нашли труп
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В пятизвездочном отеле Marriott Grand Hotel на Тверской улице Москвы нашли труп. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что тело обнаженного 27-летнего Сармата Г. обнаружили на кровати в номере 25 января. Установлено, что внешних признаков насилия и следов волочения нет. Предполагается, что мужчина скончался из-за проблем с сердцем.
В результате судебной экспертизы будет установлена точная причина смерти.
Ранее московские полицейские выдали владельцу со стоянки автомобиль, в котором тот позже обнаружил тело неизвестной женщины. Мужчина с трудом смог вызвать сотрудников правоохранительных органов, так как операторы не верили его словам.
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