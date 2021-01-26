В пятизвездочном отеле в центре Москвы нашли труп

В пятизвездочном отеле Marriott Grand Hotel на Тверской улице Москвы нашли труп. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что тело обнаженного 27-летнего Сармата Г. обнаружили на кровати в номере 25 января. Установлено, что внешних признаков насилия и следов волочения нет. Предполагается, что мужчина скончался из-за проблем с сердцем.

В результате судебной экспертизы будет установлена точная причина смерти.

Ранее московские полицейские выдали владельцу со стоянки автомобиль, в котором тот позже обнаружил тело неизвестной женщины. Мужчина с трудом смог вызвать сотрудников правоохранительных органов, так как операторы не верили его словам.

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