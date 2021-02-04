В работе московского метро произошел масштабный сбой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

По информации пресс-службы, с утра отсутствовало движение от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии. Приостановка работы была связана с необходимостью проверки инфраструктуры. На это время были запущены компенсационные автобусы.

«Если вы опоздали на работу, мы готовы официально это подтвердить по месту работы», — говорится в сообщении.

В настоящее время сбой устранен, все станции открыты для входа и выхода.

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