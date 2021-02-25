В растаявшем московском снегу утонул автомобиль

В растаявшем снеге в Москве утонул легковой автомобиль. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

ЧП произошло в районе ВДНХ. На кадрах видно, что машина наполовину оказалась под водой при съезде с проезжей части к заправке.

25 февраля в столичном регионе началось резкое потепление, которому предшествовал обильный снегопад. Московские метеостанции фиксировали поднятие температуры воздуха до плюс трех градусов. Такая погода, по прогнозу Гидрометцентра России, продержится как минимум до начала следующей недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что оттепель с наступлением календарной весны снова сменится похолоданием. «1 марта начнется со слабоотрицательных значений. Ночью будет 3-8 градусов ниже нуля, днем — минус 1-6. Местами в ночное время суток может похолодать до 5-10 градусов мороза», — уточнил он. «А вообще март весь холодным будет», — дал Тишковец неутешительный прогноз.

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