В результате аварии на МКАД погиб человек

Один человек погиб в результате ДТП с участием пикапа и «Газели» на МКАД. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным источника, на 46-м съезде МКАД, в районе Тропарево-Никулино, пикап въехал в заднюю часть автомобиля «Газель». На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

В пресс-службе отмечают, что водитель пикапа оказался заблокирован в автомобиле и от полученных травм скончался на месте. Водитель «Газели» в результате аварии не пострадал.

Ранее в результате ДТП на юго-западе Москвы опрокинулась машина скорой помощи. Авария произошла на улице Обручева.