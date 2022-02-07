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В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях омикрон-штамма у детей

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В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях омикрон-штамма у детей
Фото: Depositphotos

Директор по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью с ТАСС рассказала о последствиях омикрон-штамма у детей.

«Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с омикроном, завершается без последствий», — сообщила она.

При этом специалист отметила, что у некоторых детей сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. По словам Руженцовой, таким пациентам нужно находиться под наблюдением педиатра. При необходимости следует пройти дополнительное обследование, заключила она.

Ранее врач-педиатр Анна Левадная назвала наиболее опасные симптомы заражения омикрон-штаммом COVID-19, наблюдающиеся у детей.

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